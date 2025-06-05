В Ura.ru назвали причину обысков в редакции

Редакция крупнейшего уральского издания Ura.ru подтвердила обыски в своем офисе в Екатеринбурге. Работа редакции заблокирована, следственные действия проходят и в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции, сообщает издание.

Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области.

«Ни о каком финансировании врачей речи не идет», – прокомментировали в издании причины обысков. (Ранее в «РБК Екатеринбург» предположили, что действия силовиков могут быть связаны с финансированием издания в 2020 году некоммерческой организацией «Альянс врачей» (внесен в реестр иноагентов).

Также появились сообщения о задержании главного редактора свердловской редакции издания Ura.ru Дениса Аллаярова и корреспондента по криминалу Сергея Бодрова, связи с ними нет.