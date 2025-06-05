В Госдуме предупредили о волне мошенничества с уведомлениями от авиакомпаний

Член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин предупредил о волне фишинговых атак, которые маскируются под уведомления от авиакомпаний. Об этом сообщает Life.ru.

По словам депутата, мошенники рассылают письма и сообщения с информацией о переносе рейса, необходимости возврата средств, доплате за багаж или прохождения идентификации. Пользователя заманивают на поддельный сайт, с помощью которого злоумышленники воруют личные данные.

«Особенность этих атак — в грамотной работе на психологию. Человек, находящийся в стрессе перед поездкой, скорее всего, не станет перепроверять информацию. Часто подобные "точечные" атаки возможны благодаря утечкам персональных данных из туристических сервисов или гостиниц. Это делает фишинг особенно опасным, так как жертва убеждена в подлинности уведомления», — заявил Немкин.

Кроме того, мошенники качественно создают фейковые ресурсы — используют домены, визуально похожие на официальные, HTTPS-сертификаты для создания ощущения безопасности. Пользователи могут не заметить обмана, особенно если переходят по ссылке с мобильного устройства.

Немкин призвал использовать только официальные приложения перевозчиков, не переходить по ссылкам из писем и SMS, особенно если они требуют оплату или ввод данных карты. Кроме того, в случае сомнений лучше позвонить в службу поддержки через проверенный номер.