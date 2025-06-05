В Екатеринбурге задержали третьего сотрудника агентства Ura.ru

Правоохранители задержали третьего сотрудника свердловской редакции издания Ura.ru. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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По информации агентства, задержан журналист издания Сергей Бодров. Его подозревают в незаконном использовании персональных данных, которые приобретались редакцией у силовиков.