В Екатеринбурге задержали третьего сотрудника агентства Ura.ru

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Правоохранители задержали третьего сотрудника свердловской редакции издания Ura.ru. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В Екатеринбурге задержали третьего сотрудника агентства Ura.ru
© Telegram-канал «URA.RU»

По информации агентства, задержан журналист издания Сергей Бодров. Его подозревают в незаконном использовании персональных данных, которые приобретались редакцией у силовиков.

«Задержан журналист Ura.ru Сергей Бодров. Сейчас его доставляют на допрос. Он подозревается в незаконном использовании персональных данных, которые приобретались редакцией Ura.ru у силовиков», — поделился собеседник агентства.
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