В Екатеринбурге задержали третьего сотрудника агентства Ura.ru

Правоохранители задержали третьего сотрудника свердловской редакции издания Ura.ru. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По информации агентства, задержан журналист издания Сергей Бодров. Его подозревают в незаконном использовании персональных данных, которые приобретались редакцией у силовиков.
«Задержан журналист Ura.ru Сергей Бодров. Сейчас его доставляют на допрос. Он подозревается в незаконном использовании персональных данных, которые приобретались редакцией Ura.ru у силовиков», — поделился собеседник агентства.