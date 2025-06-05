В Екатеринбурге задержали двух сотрудников Ura.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Екатеринбурге двух сотрудников издания Ura.ru, в том числе редактора Дениса Аллаярова.

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Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Перед началом обысков в редакции Ura.ru задержаны двое ее сотрудников, в том числе свердловский редактор Денис Аллаяров", - сказал собеседник агентства.

Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что утром 5 июня следователи провели обыски в редакции издания в Екатеринбурге.