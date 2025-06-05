ТАСС: в Екатеринбурге задержали двух сотрудников Ura.ru
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Екатеринбурге двух сотрудников издания Ura.ru, в том числе редактора Дениса Аллаярова.
Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
"Перед началом обысков в редакции Ura.ru задержаны двое ее сотрудников, в том числе свердловский редактор Денис Аллаяров", - сказал собеседник агентства.
Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что утром 5 июня следователи провели обыски в редакции издания в Екатеринбурге.