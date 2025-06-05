Обыски проводят в офисе издания Ura.ru в Екатеринбурге

В офисе информационного агентства Ura.ru в Екатеринбурге проходят обыски. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.

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По их словам, следственные действия проводятся сотрудниками в главном офисе издания, однако подробности происходящего пока не раскрываются.

Агентство Ura.ru работает с 2006 года. Его центральный офис находится в Екатеринбурге, а корреспонденты издания освещают события в ряде регионов, включая Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую и Курганскую области, Пермский край, ХМАО, ЯНАО и Москву, передает ТАСС.

Ранее правоохранители пришли с обысками к вице-мэру Краснодара Всеволоду Нетребе.

16 апреля правоохранители провели обыски у бывшего главы Курской области Алексея Смирнова. Кроме того, тогда же его задержали вместе с вице-губернатором региона Алексеем Дедовым. Экс-главу Курской области заподозрили в хищении 200 миллионов рублей, которые были выделены на оборону региона во время наступления украинской армии.

Смирнова мог «сдать» его бывший подчиненный Владимир Лукин, которого арестовали еще в декабре 2024 года. «Вечерняя Москва» собрала подробности этого дела в отдельном материале.