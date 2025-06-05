В офисе издания Ura.ru начались обыски

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить обыски в офисе информационного агентства Ura.ru в Екатеринбурге.

В правоохранительных органах сообщили, что следователи пришли с обыском в офис издания Ura.ru, но не уточнили причин и других деталей операции, передает ТАСС.

Ura.ru было основано в 2006 году. Главный офис издания находится в Екатеринбурге, журналисты работают в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, а также в Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и в Москве.

Ранее в Екатеринбурге силовики провели обыски в офисе IT-компании Spectrum Data.