Слюсарь рассказал о повреждениях в Миллеровском районе Ростовской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о повреждениях в Миллеровском районе регионе, нанесённых в результате атаке украинских БПЛА.

«По уточнённым данным, в хуторе Сулин Миллеровского района повреждения получили семь автомобилей», — написал он в своём Telegram.

По его словам, в Миллерово на улице им. Маршала Ефимова обнаружены обломки БПЛА. Место их падения оцеплено, для их обезвреживания выехала саперная группа.

«В Миллерово повреждена металлоконструкция антенно-мачтового сооружения, ретранслирующего телесигнал. Трансляция нарушена. Пострадавших среди людей нет», — добавил он.

Ранее Слюсарь сообщал, что силы ПВО отражают воздушную атаку БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области