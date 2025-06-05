Суд вынес приговор бывшему депутату за мошенничество с квартирами

Бывший депутат думы города Тулуна Сергей Романенко приговорен к двум годам условного лишения свободы за попытку мошенничества в особо крупном размере. Суд установил, что он пытался незаконно получить две квартиры из государственного жилищного фонда общей стоимостью 6,5 млн рублей. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Иркутской области.

По версии следствия, в 2020 году Романенко совместно с должностным лицом администрации Тулуна через суд оформил фиктивные договоры социального найма на квартиры в аварийном доме, пострадавшем от паводка 2019 года. Затем он подал подложные документы в региональное министерство строительства, чтобы его включили в очередь на получение нового жилья взамен якобы утраченного. Преступная схема была раскрыта до того, как квартиры перешли в его собственность.

Романенко признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Помимо условного срока, суд назначил ему штраф в 100 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении мэра Тулуна и других фигурантов продолжает расследоваться.

Напомним, в 2019 году Иркутская область, особенно город Тулун, серьезно пострадала от масштабного наводнения. Для помощи пострадавшим была запущена федеральная программа, включающая строительство нового жилья.

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