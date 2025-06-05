Во Владивостоке из-за ливня упала подпорная стена, движение ограничили

Во Владивостоке подпорная стена обрушилась на дорогу. Об этом сообщает Amur Mash. По данным Telegram-канала, обрушение блоков стены вместе с детской площадкой произошло на Залесной улице после ливня.

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Сейчас на месте происшествия ограничено движение транспорта из-за угрозы повторных обвалов. Как отмечается, жители месяц направляли "десятки обращений" в разные инстанции и предупреждали о таком развитии событий. После того как стена рухнула, власти заявили, что сооружение частное, но его обследуют и примут меры. В мае в Хабаровске упало примыкающее к многоэтажному дому здание, на которое жильцы два года жаловались властям.

В заброшенном одноэтажном строении на улице Автобусной в разное время находились сауна и магазин, однако последние семь лет здание разрушалось, пока у него не выдержали крыша и стены. Одна стена рухнувшей одноэтажки вплотную соприкасается с жилым домом, поэтому люди боятся, что развалится и он.