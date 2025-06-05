В Тихом океане загорелось судно с 3 тысячами автомобилей на борту

В центральной части Тихого океана загорелось судно с более чем 3000 автомобилями на борту. Об этом сообщает Bloomberg. В публикации отмечается, что судно-автовоз Morning Midas вышло из китайского порта 26 мая и направлялось в Мексику.

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Подчеркивается, что на борту корабля находились 22 члена экипажа, которые предпринимали попытки самостоятельно потушить возгорание, но им не удалось справиться с огнем. Береговая охрана США эвакуировала моряков на другое судно. В ночь на 4 июня поступила информация, что в Японском море произошел пожар на рыболовецком судне "Айсберг".

Начальник Морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков заявил, что 17 членов экипажа судна покинули его на двух плотах и были спасены транспортным рефрижератором "Остров Ионы" после получения сигнала бедствия. Судовладелец судна уточнил, что члены экипажа не пострадали. Источник отметил, что, по предварительным данным, пожар начался в машинном отделении, судно оставили в положении открытого горения.