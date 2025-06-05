В Прикубанском округе Краснодара восстановили энергоснабжение после аварии

Члены аварийной бригады устранили повреждение, которое привело к тому, что на 20 улицах в Прикубанском округе Краснодара пропало электричество. Об этом написала в Telegram-канале ЕДДС города. По ее данным, в настоящее время все потребители запитаны.

С момента публикации поста об аварии и до появления информации о ее устранении прошло около 40 минут. До этого в ЕДДС заявили, что в городе была повреждена линия 6-10 кВ - по этой причине отключились подстанция "РИП-412" и 20 трансформаторных подстанций. В итоге были обесточены улицы 1 Мая, Архитекторов, Благодатная, Инициативная, Рассветная, Строителей бульвар, Тенистая, Тружеников, Есенина, Чайковского, Московская, Агрохимическая, Ангарский проспект, Прокофьева, Московская, Российская, Суздальская, Шаляпина, Дружная и Гомельская.

В ночь на 5 июня после попытки украинских беспилотников атаковать населенные пункты Запорожской области без энергоснабжения частично остался и Мелитополь. Электричество пропало в Приморске, Энергодаре и Акимовке. Аварийные бригады смогут восстановить энергоснабжение, как только ситуация стабилизируется.