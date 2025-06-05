Тысячи аргентинцев вышли на протест против политики властей

Тысячи аргентинцев собрались в центре Буэнос-Айреса на протест против социальной политики властей. Об этом сообщает РИА Новости. К манифестации пенсионеров, которая проходит у здания конгресса, присоединились медики и представители различных профсоюзных движений. Здание конгресса обнесли железными щитами. Акция проходит мирно.

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В апреле на антиправительственный митинг в центре столицы Аргентины вышли несколько тысяч человек. Митингующие, собравшиеся по призыву профсоюзов, выразили несогласие с проводимой президентом страны Хавьером Милеем экономической политикой.

Кроме того, они выразили поддержку регулярно протестующим аргентинским пенсионерам, требующим улучшения условий жизни на фоне роста цен и сокращения бюджетных расходов. 10 апреля в стране состоится инициированная Всеобщей конфедерацией труда 24-часовая общенациональная забастовка. Она вызвана экономической политикой правительства, приведшей к сокращению рабочих мест, спаду производства и снижению покупательной способности населения.