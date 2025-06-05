На Камчатке из-за обрушения породы на руднике завалило рабочего

На Камчатке в шахте на золотосеребряном руднике "Бараньевский" обрушилась горная порода. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT. Как уточняет Telegram-канал, около 4:30 (19:30 4 июня мск) на глубине около 700 м рухнула кровля выработки.

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Работавшего на смене проходчика завалило обломками, он не выжил. Согласно публикации, спасатели начали укреплять стены и восстанавливать леса, чтобы не допустить нового обвала. В середине весны в шахте "Садкинская" в Белокалитвинском районе Ростовской области была успешно завершена спасательная операция.

В ходе нее из-под завала извлекли двух горняков. Обрушение произошло утром 15 апреля, 75 человек были эвакуированы сразу, двое оставались заблокированными в забое. Работы завершились 16 апреля в 4:27.