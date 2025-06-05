В Запорожской области четыре города и три округа обесточены из-за атаки ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Часть Мелитополя, Бердянск, Энергодар, Каменка-Днепровская и три муниципальных округа Запорожской области обесточены из-за ударов беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В результате массированной атаки БПЛА противника на населенные пункты Запорожской области без электроснабжения остаются часть Мелитополя, Каменка-Днепровская, Энергодар, Бердянск, Акимовский, Приморский и Черниговский муниципальные округа. Снижен напор водоснабжения. Аварийные службы работают над ликвидацией последствий", - написал он в Telegram-канале.