СК затребовал доклад в связи с публикацией о домогательствах мужчины к девочкам

В соцсетях была опубликована публикация, согласно которой в подмосковном городе Балашихе мужчина приставал к незнакомым ему девочкам. Следственными органами СК РФ по региону по данному факту возбуждено уголовное дело.

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Об этом в среду, 4 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Главой СК России Александром Бастрыкиным дано поручение руководителю ГСУ СК РФ по Московской области Яковлеву Я.А. доложить о ходе расследования уголовного дела, — говорится в публикации.

Отмечается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

2 июня суд конфисковал в пользу государства машину Cherry Tiggo 7 Pro стоимостью 2,5 миллиона рублей у таксиста, который во время поездки заблокировал двери автомобиля и стал приставать к пассажирке.

Суд приговорил таксиста к ограничению свободы на один год и два месяца.