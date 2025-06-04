В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) сломали мужчине ключицу, после чего дважды пытались признать его годным для службы через медицинские комиссии.

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Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Классика работы ТЦК: к человеку подъезжает бусик (микроавтобус — «Газета.Ru»), выбегают люди в пикселе и начинают запихивать внутрь. Так стараются, что ломают человеку ключицу», — написал парламентарий.

Гончаренко добавил, что после этого сотрудники ТЦК доставили задержанного на военно-врачебную комиссию, где хирург отказался признать его пригодным к службе. Впоследствии пострадавшего увезли в город Черноморск для повторного прохождения комиссии. Там врачи также отказались признавать жителя Одессы пригодным к службе.

По словам депутата, после прохождения комиссий у пострадавшего отобрали телефон и документы, оставив одного в другом городе. Сейчас пострадавший в безопасности и проходит лечение. Парламентарий отметил, что взял дело под личный контроль.

11 мая в Харькове сотрудник территориального центра комплектования дважды ударил мужчину в живот. В этот момент другой военком проверял документы жителя города.