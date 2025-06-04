СК сообщил о следственных действиях по делу о похищении мужчины у Ярославского вокзала

Следственный комитет России проводит процессуальные действия со всеми фигурантами дела о похищении Арега Щепихина у Ярославского вокзала Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

© Газета.Ru

Председатель СК поручил и.о. руководителя столичного главка СК В.В. Саксину подготовить доклад о ходе расследования. Контроль за исполнением поручения осуществляет центральный аппарат.

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по инциденту у Ярославского вокзала.

3 июня группа неизвестных похитила Арега Щепихина у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут его и запихивают в багажник черного автомобиля с мигалками.

Позднее похитителей задержали. Те заявили, что являются росгвардейцами, а на вокзале проходило «оперативное мероприятие». Впоследствии мужчин отпустили. Сам Щепихин также находится на свободе.

На фоне похищения военный корреспондент Александр Коц удивился, что силовики, «задержавшие» в Москве блогера Арега Щепихина, до сих пор не наведались к бывшему украинскому солдату Хусейну Джамбетову, который сейчас проживает в Чечне.