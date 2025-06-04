Уголовное дело по факту противоправных действий у Ярославского вокзала в Москве возбуждено по статьям о похищении человека и превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий по факту противоправных действий группы лиц в отношении мужчины вблизи Ярославского вокзала в Москве. Трое подозреваемых задержаны до избрания меры пресечения", - сообщили в правоохранительных органах.

Участников инцидента у Ярославского вокзала доставили в подразделение СК

Ранее в МВД сообщили, что столичные полицейские задержали шесть человек, причастных к указанным событиям.