Судно с 3000 автомобилей бросили в Тихом океане из-за пожара

Cудно Morning Midas, перевозившее около трех тысяч автомобилей в Мексику, было брошено посреди Тихого океана из-за внезапно вспыхнувшего пожара. Об этом сообщает Bloomberg.

© Соцсети

Отмечается, что около 800 находящихся на судне автомобилей являются электрокарами. Экипаж Morning Midas пытался самостоятельно потушить пожар, однако им не удалось это сделать. В результате береговой охране США пришлось эвакуировать 22 человека на близлежащее торговое судно.

Известно, что Morning Midas покинул китайский порт 26 мая 2025 года.

Причины возгорания пока не установлены, но эксперты считают, что источником пожара могли стать аккумуляторы электромобилей, обладающие повышенной пожароопасностью. В настоящее время Morning Midas остается без контроля, его дальнейшая судьба неизвестна.