Экс-гендиректора "Пластик Лоджик" и топ-менеджера Роснано заочно арестовали

Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего гендиректора компании "Пластик Лоджик" Николая Тычинина и экс-заместителя председателя правления Роснано Юрия Удальцова, они объявлены в международный розыск по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Постановлениями Мещанского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тычинина и Удальцова, которым ранее было предъявлено заочно обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ (мошенничество). Они были объявлены с начала в межгосударственный розыск, а в настоящее время и в международный", - сказал собеседник агентства.

По его словам, заочный арест фигурантам избран на два месяца с момента их задержания на территории РФ или экстрадиции в РФ.

В конце апреля этого года сообщалось, что Тычинин и Удальцов скрылись от следствия за границей. Их уголовное дело выделено в отдельное производство. Как указано на сайте Мещанского суда, мера пресечения фигурантам избрана 4 июня.

Вместе с тем другому бывшему гендиректору "Пластик Лоджик", учрежденной АО "Роснано" для реализации инновационного проекта, связанного в том числе с созданием российского планшета Борису Галкину уже предъявлено обвинение в окончательной редакции. Как говорится в материалах дела, сумма ущерба в обвинении снизилась почти до 6 млрд рублей. Галкин, который не признает вину с момента его задержания, руководил компанией до сменившего его на этом посту Тычинина.

В конце октября прошлого года в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о причастности экс-гендиректора ООО "Пластик Лоджик" Бориса Галкина к хищению более 13 млрд рублей, которые были выведены под иностранные юрисдикции при создании российского планшета. Уголовное дело в отношении Галкина выделено в отдельное производство из основного дела и насчитывает около 60 томов, к ознакомлению с которыми приступил обвиняемый и его защита. Расследование уголовного дела трех топ-менеджеров ООО "УК "Роснано", арестованных по обвинению в злоупотреблении полномочиями, продолжается. По нему следствие назначило ряд комплексных экспертиз, его фигуранты также не признают свою вину.

Кроме того, бывшие топ-менеджеры компании Роснано Ирина Рапопорт и Олег Киселев, обвиняемые в особо крупном мошенничестве, объявлены в международный розыск. По версии следствия, Киселев, Рапопорт и иные лица, действуя в составе организованной группы, осуществили растрату инвестированных в уставной капитал Роснано денег, чем причинили компании ущерб в особо крупном размере. Фигуранты дела заочно арестованы и будут взяты под стражу сразу после их задержания на российской территории или их экстрадиции в РФ. Показания на них дал один из фигурантов дела. Рапопорт и Кисилев не признают вину.

Иск Роснано

5 апреля стало известно, что Арбитражный суд Москвы по иску Роснано наложил арест на денежные средства и иное имущество бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще 7 человек на сумму 5,6 млрд рублей. Согласно определению суда, компания Роснано обратилась с иском к Чубайсу, Юрию Удальцову, Олегу Киселеву, Борису Подольскому, Герману Пихою, Дмитрию Пимкину, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину "о солидарном взыскании убытков в размере 3,892 млрд рублей и 20,4 млн долларов в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения судебного акта".

Компания также подала заявление о принятии обеспечительных мер в пределах заявленных исковых требований в размере 5,6 млрд рублей. Суд наложил арест на денежные средства и иное имущество фигурантов на 5 млрд 607 млн 112 тыс. 53 рубля.