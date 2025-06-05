Восемь детей госпитализировали после поездки на поезде Екатеринбург — Анапа

В поезде Екатеринбург — Анапа зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, госпитализированы восемь детей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

© Московский Комсомолец

Пострадавшие ехали в одной группе. По предварительным данным, у детей диагностирована норовирусная инфекция. Сейчас они находятся под медицинским наблюдением и получают необходимое лечение.

Роспотребнадзор проводит комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий. Специалисты отобрали пробы воды, смывы с поверхностей и образцы готовой продукции для лабораторных исследований, чтобы установить причины произошедшего.

Ранее воспитатель и помощник воспитателя детского сада в Новой Москве предстали перед судом после отравления ребенка щелочью.