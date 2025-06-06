Число отравившихся в следовавшем в Анапу поезде детей выросло

Число отравившихся в поезде Екатеринбург – Анапа детей выросло до 22. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области.

Отмечается, что 14 детей поместили в стационар. У них обнаружили норовирус второго генотипа. «По прибытии поезда в Анапу все дети были направлены в городскую детскую больницу для осмотра врачами-инфекционистами», — говорится в сообщении ведомства.

До этого инфекцию подхватили восемь детей. Их высадили в Воронежской области и отправили в больницу вместе с одним сопровождающим.

Ранее стало известно, что в Угличе Ярославской области десятки человек отравились на теплоходе «Михаил Булгаков» во время круиза. В итоге было возбуждено дело по части 1 статьи 236.