Участников инцидента у Ярославского вокзала доставили в подразделение СК

Все причастные к противоправным действиям вблизи Ярославского вокзала в Москве доставлены в столичное подразделение Следственного комитета, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами <…> получены материалы проверки из органов дознания по факту противоправных действий группы лиц в отношении мужчины вблизи Ярославского вокзала в Москве. Следствием изучены указанные материалы и принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Все фигуранты доставлены в московское подразделение ведомства", - говорится в сообщении.

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В ближайшее время они будут задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Сейчас криминалисты осматривают изъятые мобильные устройства и автомобиль.