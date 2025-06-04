Названы сроки восстановления железной дороги в Курской области

Железную дорогу в Курской области восстановят не позднее 2 августа. Об этом сообщил глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Он отметил, что восстановление железнодорожного путепровода в прежних габаритах уже согласовано с губернатором Курской области.

«Там есть нюанс, нужно обязательно сохранить габарит для грузовых автомобилей, будет завершено в течение двух месяцев и движение будет открыто не позднее 2 августа», — сказал Белозеров.

Напомним, что в ночь на 1 июня в результате подрыва в Курской области на однопутном перегоне Остапово— Михайловский Рудник произошло обрушение железнодорожного моста. В результате произошедшего с рельсов сошел грузовой поезд, машинист и два его помощника получили травмы.