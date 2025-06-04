В Кабардино-Балкарии после падения в обрыв погибла туристка

Туристка упала в обрыв со смотровой площадки в горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии и погибла. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Уточняется, что сообщение о падении туристки в урочище Джилы-су поступило в 17:00 по московскому времени.

«К сожалению 62-летняя женщина получила травмы несовместимые с жизнью. На место выдвинулись спасатели МЧС России», — говорится в тексте.

Известно, что погибшая туристка приехала на смотровую площадку в составе экскурсионной группы из шести человек.

Других подробностей произошедшего не приводится.