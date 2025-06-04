В Ленобласти подполковника полиции осудили за передачу взятки в 8 млн рублей

Суд приговорил бывшего начальника отдела полиции в Выборгском районе Ленинградской области к трем годам колонии с лишением звания за посредничество в передаче взятки в 8 млн рублей вышестоящему полицейскому от так называемых черных лесорубов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Выборгским городским прокурором поддержано государственное обвинение в отношении 41-летнего жителя Выборга Алексея Шведова, который признан виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения). Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде реального лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, Шведов лишен специального звания подполковника полиции и в течение трех лет не сможет занимать должности в правоохранительных органах, местном и государственном управлении.

Подсудимый ранее возглавлял 101-й отдел полиции УМВД России по Выборгскому району Ленобласти. Как установило следствие, с июля 2020 года по декабрь 2022-го Шведов вместе с бывшим главой "экономического" отдела того же УМВД передал взятку начальнику управления в размере 8 млн рублей от генерального директора ООО "Максимус" за общее покровительство и попустительство, которое гарантировало бы фирме беспрепятственную заготовку леса в районе.

Как уточнили в пресс-службе СУ СК России по Ленобласти, на имущество осужденного стоимостью более 2 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело в отношении предполагаемого получателя взятки, бывшего начальника Выборгского УМВД Романа Ильина, об аресте которого ТАСС сообщал в ноябре 2023 года, было направлено в суд в начале мая. На имущество фигуранта стоимостью свыше 1,7 млн рублей также наложен арест. Дело взяткодателя выделено в отдельное производство.