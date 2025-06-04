Бастрыкин рассказал о результатах расследования терактов в Брянской и Курской областях

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о результатах расследования взрывов на железной дороге в Брянской и Курской областях.

Бастрыкин указал, что по факту произошедшего СК возбудил три уголовных дела о терактах в Брянской и Курской областях на объектах железнодорожной инфраструктуры. Расследование инцидентов ведется в тесном взаимодействии с органами ФСБ и МВД РФ. По словам председателя СК, общий размер ущерба от терактов составил более миллиарда рублей.

На данный момент следователи установили, что взрывные устройства в Брянской области были установлены под железнодорожным полотном на шестом километре перегона Унеча и Жеча в момент следования локомотива. Их подрыв произошел непосредственно под поездом. Всего на месте теракта было найдено пять взрывных устройств, два из них не сработали.

«Установлено места закладки трех взрывных устройств и изъяты их элементы. Экспертами установлено, что взрывные устройства были снабжены пластичным веществом иностранного производства. Их мощность составила около 15 килограмм в тротиловом эквиваленте», — рассказал Бастрыкин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло до 118 человек

Он отметил, что во взрывных устройствах использовался блок управления украинского производства.

«Таким образом, собранные следствием доказательства прямо указывают на то, что все три теракта были вне всякого сомнения организованы спецслужбами Украины», — добавил председатель СК, подчеркнув, что расследование терактов продолжается для установления всех исполнителей и организаторов.

Напомним, что подрывы мостов в Брянской и Курской областях произошли в ночь на 1 июня. Взрывы привели к тому, что с рельсов сошли пассажирский и грузовой поезда. В результате произошедшего в Брянской области погибли семь человек и еще 113 пострадали. В Курской области пострадали три сотрудника поездной бригады, они были госпитализированы в больницу.