В Карелии пьяный мужчина с топором гонялся по двору за детьми

В Медвежьегорском районе Карелии перед судом предстанет местный житель, который угрожал детям топором во дворе дома. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в феврале 2025 года нетрезвый житель поселка Пиндуши, недовольный шумом детей во дворе дома, схватил топор и выбежал на улицу. Выкрикивая угрозы, он бросился в сторону несовершеннолетних.

Школьники спаслись бегством и рассказали о произошедшем родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Хулигана задержали, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, ему может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Сургуте задержали мужчину, который бегал за детьми с ножами. На детскую площадку пришел неизвестный, вооруженный ножами. Мужчина стал размахивать ими и пытался догнать игравших детей. Очевидцы вызвали полицию, прибывший наряд задержал дебошира.