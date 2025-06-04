Тело женщины в полиэтиленовом пакете нашли в квартире дома на юго-западе Москвы

В квартире дома на улице Строителей на юго-западе Москвы обнаружили тело женщины в полиэтиленовом пакете с признаками насильственной смерти.

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Об этом в среду, 4 июня, сообщили в пресс-службе столичного СК России.

— 4 июня 2025 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Строителей в городе Москве обнаружено тело женщины в полиэтиленовом пакете с признаками насильственной смерти, выраженными множественными телесными повреждениями в области головы. Следователи и криминалисты столичного СК продолжают работу на месте происшествия, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сотрудники Следственного комитета организовали доследственную проверку по факту обнаружения тела девушки возле дома в Ясном проезде на севере Москвы. На трупе обнаружили ножевые ранения в области сердца.