Труп сотрудника контрразведки Франции нашли на парковке спецслужбы

Во Франции расследуют смерть сотрудника контрразведки, труп которого нашли в машине на подземной парковке Главного управления внутренней безопасности (DGSI).

«Трагедия произошла в штаб-квартире DGSI на улице Вилье в Леваллуа-Перре», — пишет Actu17.

Предположительно, мужчина покончил с собой. По информации портала, это уже десятое самоубийство среди сотрудников национальной полиции с начала года.

Как пишет Le Parisien, прокуратура начала расследование.