Первые секунды после взрыва в российском самолете попали на видео
Первые секунды после взрыва пауэрбанка на рейсе авиакомпании «Якутия» попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.
На кадрах видно, что на борту самолета возник пожар и задымление. В салоне началась паника, бортпроводники пытались успокоить пассажиров.
Уточняется, что в результате происшествия пострадала 21-летняя женщина, летевшая с маленьким ребенком, которая пыталась потушить огонь ногой и получила ожоги.
Нештатная ситуация произошла на рейсе из Петербурга в Якутск 4 июня. Пауэрбанк начал дымиться и плавиться, повредив ковровое покрытие в салоне. Несмотря на это борт благополучно приземлился в аэропорту назначения.