Мошенники начали обманывать подростков с помощью онлайн-игр

Киберпреступники используют онлайн-игры, чтобы ввести в заблуждение молодых людей. Об этом заявил Максим Семов, председатель комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков (АРБ), передает «Газета.Ru».

По словам эксперта, мошенники предлагают детям за солидное вознаграждение в игровой валюте сделать фотографию банковской карты своих родителей, а затем отправить код, полученный в СМС-сообщении на телефон родителей. Таким образом злоумышленники получают доступ к счетам родителей и совершают хищение денежных средств.

Кроме того, аферисты могут привлечь внимание детей, обещая им улучшенного персонажа, различные игровые предметы и даже предлагая скачать «особую» версию игры. По словам Семова, активно используются запугивание и шантаж ребенка.

«Через игровые мессенджеры мошенники связываются с детьми и, втираясь в доверие, заставляют их угрозами, либо обманом, совершать разные действия с картами и смартфонами родителей», — подчеркнул специалист.

Он также сообщил, что преступники могут использовать игровую валюту для легализации доходов. Они переводят в нее украденные деньги, перемещают их внутри игры через цепочку игроков и выводят обратно в реальные средства.

В подобной схеме нередко задействуют подростков в роли дропов — ничего не подозревающих людей, через чьи учетные записи за небольшое вознаграждение осуществляется перевод денежных средств, — обратил внимание Семов.

В связи с этим он посоветовал родителям объяснить детям, как распознать мошенников, установить на телефон ребенка программу родительского контроля и не оставлять банковские карты и смартфоны без присмотра.