Еноты пробрались на завод и парализовали производство самолетов Airbus

Семейство из шести енотов пробралось на главную сборочную линию завода по производству самолета Airbus A220 недалеко от Монреаля и на некоторое время парализовало работу цеха.

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Сотрудники завода заметили крупную самку енота, когда та взбиралась на шасси одного из самолетов. Для поимки незваных гостей работникам пришлось полностью остановить работу конвейеров. Спустя некоторое время им удалось отыскать пять детенышей, которых вместе с матерью отнесли за пределы завода. После этого технические специалисты провели масштабную проверку последствий вторжения. Оказалось, что еноты повредили провода и использовали лайнер в качестве туалета.

— Кажущаяся беззаботной история вряд ли поможет убедить разочарованных клиентов авиакомпаний в том, что Airbus близок к решению проблемы длительных задержек поставок, которые годами преследуют европейского аэрокосмического гиганта, — передает PYOK.

Другой случай произошел в феврале, когда кот пробрался на борт готовившегося к вылету из Рима самолета Boeing 737 перевозчика Ryanair и на два дня парализовал его рейсы. Авиаинцидент с участием животного также случился в августе прошлого года, когда самолет сообщением Киров — Калининград смог приземлиться в аэропорту Храброво только со второй попытки из-за кошки на взлетно-посадочной полосе