Задержан начальник московского вокзала

Начальника Казанского вокзала Москвы Игоря Черникова задержали по делу о посредничестве во взятке. Об этом сообщает «МК».

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По данным источника, задержание произошло несколько лет назад. Дорогомиловский районный суд Москвы взял Черникова под домашний арест. По версии следствия, фигуранта пытался подкупить предприниматель — он заплатил 1,3 миллиона рублей за общее покровительство при ведении бизнеса на территории вокзала.

Ранее сообщалось, что в Москве суд отправил под домашний арест главу отдела департамента Минздрава.