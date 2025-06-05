Автомобиль загорелся в пятиэтажном паркинге на севере Москвы

Автомобиль загорелся в пятиэтажном паркинге на Нижней улице на севере Москвы. Площадь пожара составляет примерно 30 квадратных метров. Об этом в четверг, 5 июня, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Пожар произошел в пятиэтажном паркинге на Нижней улице на севере столицы. На пятом этаже в одном из боксов загорелся автомобиль, огонь перекинулся на другие боксы и конструкции облицовки, площадь — около 30 квадратов, — передает слова собеседника агентство городских новостей «Москва».

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Официальных комментариев от пресс-службы ГУ МЧС России по Москве на момент публикации материала не появлялось.

Ранее детская площадка загорелась на Нижегородской улице на юго-востоке Москвы, площадь пожара составила 30 квадратных метров. На месте происшествия работали 18 спасателей и четыре пожарные машины. В результате происшествия никто не пострадал.