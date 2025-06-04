Автомобиль въехал в группу школьников под Кельном

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В немецком городе Хюрт недалеко от Кельна в толпу школьников на полной скорости влетел автомобиль. Об этом в среду, 4 июня, сообщили в издании Bild, ссылаясь на одного из представителей местной полиции.

По предварительной информации, травмы получили два ребенка. Медики оценили состояние одного из них как тяжелое.

— Мы исходим из того, что произошел несчастный случай, — сообщили в правоохранительных органах.

Каких-либо доказательств того, что автомобилист целенаправленно сбил толпу детей, пока что нет, уточнили в ТАСС.

В Ливерпуле 26 мая автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов. По данным СМИ, всего в результате произошедшего пострадали 17 человек. Позже число пострадавших из-за инцидента с наездом машины на пешеходов в Ливерпуле выросло до 50 человек.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ему доложили об инциденте, в своих соцсетях он выразил соболезнования пострадавшим и назвал события в Ливерпуле «ужасными».

30 апреля в Копенгагене пенсионер въехал в толпу на автомобиле. В результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением.