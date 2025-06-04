Названа причина вынужденной посадки вертолета Ми-8Т в Томской области

Вертолет Ми-8Т совершил вынужденную посадку в Томской области из-за технических неисправностей. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По информации ведомства, вынужденная посадка была совершена воздушным судном, на борту которого находились 17 пассажиров и три члена экипажа, около 8: 30 по местному времени (4:30 мск) в Парабельском районе «по технической причине».

«По предварительным данным, пострадавших нет. Эксплуатантом воздушного судна является АО «Авиапредприятие «Ельцовка»», - пояснили в прокураторе, отметив, что организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

У вертолета возникли технические неисправности при наборе высоты, уточнили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК России.

«В результате экипаж прекратил взлет и немедленно произвел посадку, (…) пострадавших нет», - отметили в СК России.

Напомним, что ранее вертолет Ми-8Т потерпел крушение на Камчатке. На его борту находилось 22 человека, в том числе финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин. Все они погибли. Причиной аварии была названа ошибка пилотов. В тот день в горах был сильный туман, и вертолет врезался в сопку.