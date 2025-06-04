Повар-мигрант в Петербурге до смерти забил коллегу из-за салата на кухне

В апреле в Петербурге повар из стран ближнего зарубежья избил своего коллегу из-за салата «Айсберг», сообщили в прокуратуре региона.

Вечером 6 апреля у дома №89 по улице Бухарестской 30-летний обвиняемый избил коллегу ногами и кулаками по разным частям тела, указало ведомство в своем Telegram-канале.

После этого пострадавший упал, ударился головой об асфальт и скончался на месте от полученных травм.

Обвиняемый признался, что ссора началась после того, как потерпевший забрал его заготовку – салат «Айсберг». В ответ на это он предложил коллеге выйти на улицу для выяснения отношений. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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Обвинение предъявлено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности».

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