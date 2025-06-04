Арег Щепихин прокомментировал свое похищение с Ярославского вокзала

Мужчина, которого накануне похитили с Ярославского вокзала, дал комментарий Telegram-каналу Baza.

По словам Арега Щепихина, пострадавшего в центре Москвы, его около 20:00-21:00 с Ярославского вокзала похитили чеченцы. Они приехали «на левых номерах, на левых мигалках», утверждает потерпевший.

«Они не имеют права действовать на территории Москвы и области. Даже если это чеченское ФСБ», — заявил Щепихин.

Мужчина утверждает, что до произошедшего начался «некий конфликт». Со слов Щепихина, он позвонил в полицию, попросил срочно прибыть на место. Потерпевший отметил, что на опорном пункте не было сотрудников правоохранительных органов. Как уточнил он, полиция не успела приехать — мужчины приехали раньше.

«Меня, грубо говоря, похитили, вывезли за город. Сильно не пытали, больше допрашивали. Мне не нравилось, что хотели узнать адреса жены, родителей. Они интересовались, держу ли я какие-то связи или контакты с Украиной, связан ли я как-то с оппозицией», — заявил Щепихин.

По его словам, мужчины около года в соцсетях «терроризировали» его. Как заявил Щепихин, многие в связи с этим начали называть его «терпилой». Ему «стало неприятно», поэтому он «послал чеченцев и мусульман», после чего те среагировали на данный поступок, добавил пострадавший.

Во вторник, 3 июня, в СМИ появилась информация о том, что на Ярославском вокзале в центре Москвы группа неизвестных схватила мужчину и силой затащила в багажник внедорожника. Позднее стало известно, что полиция начала проверку по данному инциденту. В ведомстве заявили, что в ходе мониторинга социальных сетей «выявлена публикация о противоправных действиях в отношении человека на Ярославском вокзале».