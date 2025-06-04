Обвиняемые в подготовке покушения на митрополита Тихона не признали вину

Арестованные за подготовку теракта в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона - его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович - не признают вину. Об этом заявили их адвокаты в Мосгорсуде, где решается вопрос о законности продления им ареста. Как передает корреспондент ТАСС, Мещанский суд Москвы ранее установил обвиняемым срок ареста до 12 июля.

"Дело было возбуждено с нарушениями закона <...>, - сказал защитник Виктор Ларин. - Мой подзащитный является православным, поэтому вряд ли он вообще думал кого-то убить. По словам Никиты Иванковича, митрополит Тихон для него духовный отец".

В свою очередь адвокат помощника митрополита Дениса Поповича Мария Эйсмонт также заявила о фальсификации доказательств по делу и о невиновности своего подзащитного.