Ан-2 произвел жесткую посадку в российском регионе

Самолет Ан-2 произвел жесткую посадку неподалеку от села Новорепное в Саратовской области, пилот получил травмы. Об этом стало известно РЕН ТВ.

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Предположительно, воздушное судно проводило работы по распылению удобрений по сельскохозяйственным полям в российском регионе.

Сведений о других пострадавших не поступало. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

До этого сообщалось, что вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Томской области. Тогда на борту находились 17 пассажиров и три члена экипажа. В результате инцидента никто из них не пострадал.

Еще раньше в Волосовском районе Ленинградской области упал вертолет. Местные жители поделились, что после крушения заметили огненную вспышку.