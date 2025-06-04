Убийца актера из "Зачарованных" раскрыл детали преступления

Подозреваемый в убийстве Джонатана Джосса, американского актера кино и сериалов и артиста озвучения, признался в том, что преступление было преднамеренным.

© Российская Газета

Об этом пишет People со ссылкой на полицейский отчет.

Джосс, родившийся в 1965 году в Техасе, был застрелен в Сан-Антонио 1 июня своим бывшим соседом из ружья.

Подозреваемый попытался скрыться на автомобиле, но практически тут же был задержан и немедленно сознался в том, что убил артиста "сознательно и намеренно".

Убийство произошло в ходе ссоры - 56-летнему задержанному предъявлены обвинения в убийстве первой степени. У полиции есть показания пяти свидетелей инцидента.

Ранее один из близких Джосса утверждал, что преступление в отношении артиста было якобы совершено на почве гомофобии. Позже сотрудник отдела полиции по связям с общественностью заверил, что следствием не установлено никаких гомосексуальных мотивов (ЛГБТ - движение, запрещенное в РФ).

Джонатан Джосс пришел в шоу-бизнес в 1990-х. В его фильмография - полсотни пунктов: "Крутой Уокер", "Скорая помощь", "Царь горы", оригинальные "Зачарованные", "Рэй Донован", "Железная хватка" братьев Коэн, "Король Талсы".