В российском городе двое неизвестных избили паралимпийца

В Твери на улице Оснабрюкской произошло нападение на известного паралимпийца Антона Федулова. Инцидент случился 26 мая, сообщает портал «МК в Твери». По предварительной информации, конфликт между спортсменом и нападавшими возник из-за бытовой ситуации на дороге.

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Прибывшие медики зафиксировали у Федулова множественные гематомы, а также симптомы тошноты и головокружения. Несмотря на это, паралимпиец отказался от госпитализации. Личности нападавших пока не установлены, обстоятельства происшествия выясняются.

Антон Федулов — мастер спорта международного класса по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), специализирующийся на метании молота на коляске.

В начале июня он должен был принять участие в этапе Кубка мира в Тунисе. В 2024 году заявку спортсмена на Паралимпийские игры в Париже в качестве нейтрального атлета отклонили.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, многие выражают поддержку спортсмену и требуют тщательного расследования.