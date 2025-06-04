Ребенок впал в кому после употребления конфет Haribo

В Нидерландах после употребления мармеладных конфет бренда Haribo, в которых содержался каннабис, пострадали два ребенка, один из них впал в кому. Об этом в среду, 4 июня, сообщил портал NL Times со ссылкой на больницу в нидерландском городе Алмело.

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Ребенка, который находился в тяжелом состоянии, перевели в специализированную клинику.

— Оба ребенка сейчас снова чувствуют себя хорошо, — сообщили в больнице.

При этом в медицинском учреждении отказались раскрывать подробности произошедшего в целях защиты частной жизни семей пострадавших. Полиция проводит расследование по факту случившегося, передает портал.

О содержании каннабиса в жевательных конфетах Haribo стало известно 29 мая — в управлении по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов заявили о завершении исследования, в ходе которого в мармеладе обнаружили запрещенное вещество. После употребления мармелада со вкусом колы несколько человек почувствовали себя плохо, а затем обратились в правоохранительные органы. В Haribo потребителям рекомендовали не есть уже купленные конфеты и заявили о конфискации непроданной партии товара.