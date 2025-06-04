В сети появилось видео старта операции «Паутина»

Обнародовано видео, на котором, предположительно, один из грузовиков перевозит дроны, атаковавшие ранее российские авиабазы. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

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Подчеркивается, что на кадрах видна отправка грузовика с «модульными домами» к месту атаки. По предварительной информации, съемку ведет один из участников операции «Паутина», осуществлявший контроль на одном из этапов.

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1 июня Вооруженные силы Украины нанесли удары по военным аэродромам России в пяти субъектах. В некоторых случаях для атаки использовались дроны, которые были замаскированы в грузовиках. Их спрятали в контейнерах, установив фальшивый потолок. Владельцем этих грузовиков может быть 37-летний Артем Тимофеев, уроженец Донецка. Его сейчас разыскивают.

Ранее председатель профсоюза водителей Александр Котов заявил aif.ru, что контейнеры, из которых вылетали дроны, могли завести из-за границы.

По его словам, на границе обязаны проверять все фуры, причем, просвечивать рентгеном. Однако, скорее всего, в Россию ввозились только контейнеры. Их могли привезти по железной дороге или автомобильным транспортом, добавил собеседник издания.