Бастрыкин подключился к расследованию дела о стрельбе по подростку в Москве

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту стрельбы по шестикласснику во дворе дома на улице Анны Ахматовой в поселке Переделкино в Новой Москве. Об этом в среду, 4 июня, сообщили в пресс-службе СК России.

© пресс-служба СК РФ

— Председатель Следственного комитета поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Москве Саксину В. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным ГУ МВД России по Москве, стрельба произошла 2 июня, силовики проводят проверку. В соцсети сообщали, что стрелявшими оказались двое учеников школы № 1788, однако официального подтверждения этому нет. После произошедшего пострадавшего ребенка госпитализировали. Одна из пуль застряла в горле подростка, повредив артерию. Мать пострадавшего ребенка сообщила, что у сына не было конфликта с хулиганами. Теперь родители хотят наказать стрелявших.