Бизнесмен Арег Щепихин был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщил Министр Чеченской Республики по национальной политике Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

Дудаев уточнил, что предпринимателя задержали правоохранители, в сотрудничестве с профильными органами Москвы. Он отметил, что заявления Щепихина подпадают сразу под несколько статей уголовного кодекса, в том числе о реабилитации нацизма, а также разжигания национальной розни.

«В настоящее время правоохранительные органы проводят в отношении Щепихина весь комплекс соответствующих следственных действий по квалификации его преступлений», — сообщил он.

В ближайшее время Щепихина должны привлечь к уголовной ответственности.

Задержанные за похищение блогера ответили на вопрос о случившемся фразой «Ахмат — сила»

До этого в соцсетях появилось видео, на котором группа неизвестных похищает мужчину с территории Ярославского вокзала в Москве. Позднее машину задержали на Киевском шоссе, однако похищенного в салоне не оказалось. Сообщалось, что версией похищения мужчины могли стать провокационные видео, которые он размещал в соцсетях. В своих роликах он допускал оскорбительные выражения в адрес мусльман.