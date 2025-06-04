Россиянка чуть не утонула, когда спасала сына в Таиланде

Российская туристка чуть не утонула в тот момент, когда спасала сына в Таиланде. Об этом сообщает Shot.

Как уточняется, инцидент произошел на острове Ко Лан, возле Паттайи. Двух мальчиков, купавшихся под присмотром взрослых, унесла волна. Сообщается, что папе одного из них с трудом удалось вытащить своего ребенка.

«Второй мальчик, по имени Дима, стал уходить под воду. Его спасли находившиеся на берегу местные на гидроцикле. Но в суматохе никто не заметил, что за этим парнем в воду кинулась его мать. Женщина не умела плавать, она пошла на дно. Ее смогли достать тайцы, оказали первую помощь на месте», - пишет Telegram-канал.

В настоящее время россиянка и ее 10-летний сын находятся в реанимации в Паттайе. Врачи пытаются спасти их, уточняется в материале.

В марте сообщалось, что двое российских туристов утонули в Атлантическом океане на Кубе. Инцидент произошел на пляже в Варадеро. Спасатели смогли достать тела туристов, но откачать их не удалось.