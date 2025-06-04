Судья пригрозил российскому криминальному авторитету

На Урале судья остудил пыл криминального авторитета Марселя Гасанова, закатившего скандал со своим новым адвокатом перед заседанием . Об этом сообщает URA.RU.

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По данным агентства, судья обратился к Гасанову, отметив, что если ему что-то непонятно, он может попросить время для консультации с юристом. Кроме того, судья отметил, что фигурант проявляет неуважение к суду, выражаясь так эмоционально. Он пригрозил Гасанову удалением.

В ответ подсудимый попросил прощения.

«Хотел бы извиниться перед вами, перед судом…», — заявил Гасанов.

Перед началом заседания Гасанов назвал свое уголовное дело сфабрикованным, а обвинения — необоснованные. Кроме того он заявил, что якобы, его травили в СИЗО-1. По просьбе сторон суд отложили.

12 февраля Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии.