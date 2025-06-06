В Крыму задержали чиновника за взяточничество

В ФСБ России сообщили о задержании заместителя отдела по предоставлению земельных участков Департамента имущественных и земельных отношений администрации города Ялты, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

По данным ведомства, к чиновнику обратился местный житель с просьбой помочь в перераспределении смежного земельного участка.

«Зная об отсутствии законных препятствий, он потребовал 400 тыс. рублей за решение вопроса, якобы для передачи должностным лицам администрации города Ялты в качестве взятки», — говорится в сообщении.

Чиновника задержали с поличным при получении денег. Он признал вину и содействует следствию. Ялтинский горсуд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее стало известно, что начальник Казанского вокзала Москвы помещён под домашний арест по делу о взятке.